NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Dienstagabend

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,20 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,20 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 6,32 USD. Bei 6,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.026.541 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 18,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 104,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 19.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,194 CNY je NIO-Aktie.

