NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Dienstagabend
Die Aktie von NIO zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,20 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,20 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 6,32 USD. Bei 6,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.026.541 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 18,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 104,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 19.11.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,194 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen
NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen