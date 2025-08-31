Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 101,72 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 101,72 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 101,74 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,32 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.243 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,26 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,51 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 CHF aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,89 USD im Jahr 2025 aus.

