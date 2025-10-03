Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag höher

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 104,56 CHF.

Um 09:07 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 104,56 CHF nach oben. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 104,78 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 104,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 158.863 Novartis-Aktien.

Bei 105,22 CHF markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,63 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,25 CHF aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,90 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

September 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein