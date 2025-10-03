Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 105,36 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,3 Prozent auf 105,36 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 105,44 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 550.865 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 105,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,25 CHF.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

