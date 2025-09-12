Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 97,93 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 97,93 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 97,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,88 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 393.737 Stück gehandelt.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,62 CHF an. 6,83 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,25 CHF aus.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,88 USD fest.

