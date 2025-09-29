DAX23.704 -0,2%ESt505.491 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
Novartis im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Dienstagvormittag nach

30.09.25 09:26 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Dienstagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 98,80 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,39 CHF 0,34 CHF 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 98,80 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 98,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,41 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 132.900 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 104,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2025). 5,89 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
