Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 98,96 CHF zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,96 CHF. Bei 99,08 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 98,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.489 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 104,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,72 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 22,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

