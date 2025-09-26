Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Novartis zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 98,46 CHF.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 98,46 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,21 CHF aus. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 98,08 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 749.085 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 104,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,88 USD je Novartis-Aktie.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
