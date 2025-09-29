Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 99,03 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Novartis-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 99,03 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,45 CHF aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 98,10 CHF. Bei 98,41 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 494.311 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,62 CHF) erklomm das Papier am 04.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

