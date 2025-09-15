NRW verdrängt Bayern vom ersten Platz bei Ladepunkten
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN/DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX) - Bayern ist nicht mehr Nummer eins bei der Zahl der öffentlichen Ladepunkte. Nach acht Jahren an der Spitze hat Nordrhein-Westfalen den Freistaat vom Spitzenplatz verdrängt, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, welche die dpa ausgewertet hat. Zum 1. August weist die Bundesnetzagentur in NRW 34.063 öffentlich zugängliche Ladepunkte aus, in Bayern sind es 33.909. Am 1. April hatte Bayern noch 179 Ladepunkte Vorsprung gehabt. Auf Platz drei liegt - wie schon lange - Baden-Württemberg mit inzwischen 29.946 Ladepunkten.
Bayern bleibt bei Schnellladung führend
Seit April 2017 hatte Bayern die meisten Ladepunkte und lag zeitweise mit mehr als 2.000 Punkten vor Nordrhein-Westfalen, das deutlich mehr Einwohner und Autos zählt. Inzwischen ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur im Westen jedoch schneller vorangekommen. Bei der Zahl der Schnellladepunkte hat Bayern allerdings noch mit 8.075 zu 7.739 die Nase vorn - ebenso bei der insgesamt installierten Ladeleistung mit 1,38 zu 1,28 Gigawatt.
Zumindest kurzfristig könnte sich das Verhältnis bei der Zahl der Ladepunkte insgesamt noch einmal drehen: Am Nachmittag soll am Flughafen München der größte öffentlich zugängliche Ladepark Bayerns mit 275 Ladepunkten den Betrieb aufnehmen - das könnte für Platz eins reichen./ruc/DP/zb
Alle: Alle Empfehlungen