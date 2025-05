NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 111,24 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 111,24 USD. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 111,12 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 111,32 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 4.671.542 Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 27,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 416,88 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 39,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 27.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,42 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Zukunft der NVIDIA-Aktie: So hoch könnte der KI-Riese noch steigen

NVIDIA-Aktie leichter: KI-Platzhirsch NVIDIA erhält erste Verkaufsempfehlung seit langem

Besseres Investment als NVIDIA-Aktie? Dieses Unternehmen könnte NVIDIA beim Börsenwert überholen