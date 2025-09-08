NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 168,12 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 168,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 167,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.230.833 NVIDIA-Aktien.
Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 48,47 Prozent wieder erreichen.
NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 200,71 USD.
NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2026 wird am 19.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,51 USD je Aktie aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
