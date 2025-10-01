NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 184,28 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 184,28 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,90 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.300.461 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 187,35 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 1,64 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 52,99 Prozent sinken.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 USD je Aktie belaufen.

