NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Abend

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 187,84 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 187,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 188,14 USD. Bei 185,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 25.496.080 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 188,14 USD. Gewinne von 0,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 53,88 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,86 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten