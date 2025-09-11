NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Freitagabend an Boden

NVIDIA im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 177,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 178,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 177,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 13.555.974 NVIDIA-Aktien.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,46 USD an. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 3,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 200,00 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

