NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 183,11 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,57 USD zu. Bei 182,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.651.376 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,55 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,86 USD an.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 USD je Aktie belaufen.

