NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA legt am Montagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 2,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 184,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10.478.562 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,55 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 111,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,86 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

