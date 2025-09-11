DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.300 +0,3%Nas22.582 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
NVIDIA im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Freitagabend auf rotes Terrain

19.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Freitagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 175,80 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
149,68 EUR -0,12 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 175,80 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 175,18 USD aus. Mit einem Wert von 176,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.193.003 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,00 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Aktien SAP, AIXTRON, Infineon, ASML & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank

Trading Idee: NVIDIA - Gap geschlossen

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14:36NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
