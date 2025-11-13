ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 49,87 USD.
Um 15:53 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 49,87 USD nach oben. Kurzfristig markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 49,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 148.396 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 03.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 49,43 Prozent wieder erreichen. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
Alle: Alle Empfehlungen