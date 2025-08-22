Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Montagabend ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 158,11 USD.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 158,11 USD nach. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,37 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 11.127.245 Stück.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 19,82 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 29,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 10.11.2025 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

