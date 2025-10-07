DAX24.426 +0,2%Est505.640 +0,2%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,25 -0,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.696 +0,1%Euro1,1664 -0,4%Öl65,55 +0,1%Gold3.963 +0,1%
Partnerschaft

IBM-Aktie zieht kräftig an: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs

07.10.25 13:00 Uhr
NYSE-Aktie IBM steigt kräftig dank Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic - Rekordhoch in Sicht | finanzen.net

Eine Software-Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag im vorbörslichen Geschäft angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
263,05 EUR 15,20 EUR 6,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ihr Kurs klettert vorbörslich an der NYSE zeitweise um 4,55 Prozent auf 302,59 US-Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde.

Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.

/mis/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

