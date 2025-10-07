DAX24.411 +0,1%Est505.634 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,30 -0,6%Nas22.942 +0,7%Bitcoin107.169 +0,6%Euro1,1666 -0,4%Öl65,19 -0,5%Gold3.979 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenabbau -- Micron, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

MÄRKTE USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Tesla im Fokus

07.10.25 14:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
182,90 EUR 9,40 EUR 5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Brands Inc (A)
123,05 EUR 4,70 EUR 3,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid Group Inc Registered Shs
20,50 EUR -0,59 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
383,80 EUR -1,95 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trilogy Metals Inc
6,22 EUR 4,50 EUR 261,63%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Mit einer gut behaupteten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der anhaltende Shutdown in den USA dränge die Euphorie rund um die jüngsten Kooperationen und Aufträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) etwas in den Hintergrund, heißt es. Damit könnte die Rekordjagd zunächst einmal beendet sein. Weiter sorgt der Stillstand von US-Behörden auch für Einschränkungen bei der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten.

Wer­bung

Dies macht der US-Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen nicht leichter. Daher dürften Aussagen diverser US-Notenbanker im Tagesverlauf umso mehr Beachtung finden. Der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, sieht angesichts der steigenden Inflation keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Derzeit sei die Zinspolitik der US-Notenbank nur leicht restriktiv, was aktuell der richtige Weg sei.

Bei den Einzelwerten wird auf Tesla geschaut. Der Elektroautopionier hat eine Produktpräsentation angekündigt. Tesla dürfte ein seit Jahren versprochenes preisgünstigeres Fahrzeug vorstellen, heißt es. Es könnte sich dabei um eine abgespeckte Version des Model Y handeln. Das Risiko dabei sei, dass ein Auto, das dieselbe Größe und Form wie das bestehende Model Y aufweise, den höherpreisigen Modellen Verkäufe wegnehmen könnte, heißt es. Tesla verlieren vorbörslich 1,1 Prozent.

Die Auslieferungen von Lucid blieben derweil im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück, obwohl der Elektroautobauer ein Wachstum von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet hat. Lucid tendieren wenig verändert.

Wer­bung

AMD legen nach der Rally am Vortag um weitere 4,2 Prozent zu, nachdem der Chiphersteller einen langfristigen Vertrag als Hauptlieferant für den Aufbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz von OpenAI bekannt gegeben hatte.

Constellation Brands verbessern sich um 4,5 Prozent. Der Getränkekonzern habe mit den Ergebnissen zum zweiten Geschäftsquartal die niedrige Messlatte deutlich übersprungen, so die Analysten von Bernstein. Das Unternehmen stehe aber weiterhin unter Druck seitens der Verbraucher, insbesondere der hispanischen Konsumenten.

Trilogy Metals explodieren um knapp 250 Prozent. Das Weiße Haus teilte mit, dass man sich mit etwa 10 Prozent an dem kanadischen Bergbauunternehmen beteilige.

Wer­bung

Dollar klettert weiter

Der Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung fort. Der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Der Greenback profitiere dabei von der anhaltenden Schwäche bei Euro und Yen, heißt es. In Frankreich herrscht politische Unruhe, nachdem Premierminister Sebastien Lecornu weniger als einen Monat nach seiner Ernennung inmitten zunehmend angespannter Haushaltsverhandlungen zurückgetreten ist. Dies belastet den Euro. In Japan steht der Yen unter Druck aufgrund von Erwartungen, dass die neue Vorsitzende der regierenden Liberaldemokratischen Partei, Sanae Takaichi, eine lockere Fiskal- und Geldpolitik verfolgen wird.

Der Goldpreis legt weiter zu und hat im Verlauf bei 3.981 Dollar ein erneutes Rekordhoch markiert. Der Aufwärtstrend beim Gold zeige nahe an der 4.000er-Marke auf Basis der technischen Analyse Anzeichen einer "Erschöpfung", stellt Analyst Paul Ciana von Bank of America Global Research fest. Im vierten Quartal könne daher eine Konsolidierung oder Korrektur anstehen.

Die Ölpreise können ihre Vortagesgewinne weitgehend verteidigen. Die von der Opec+ am Wochenende vereinbarte Fördererhöhung um 137.000 Barrel pro Tag "hat Ängste vor einem noch größeren Überschuss, als der Markt in den kommenden Monaten erwartet, abgewendet", so die ANZ-Analysten. Dennoch belasteten die Erwartungen eines bevorstehenden Überangebots weiterhin die Stimmung und hielten Brent in einer engen Handelsspanne.

Am Anleihemarkt steigt die Rendite zehnjähriger Papiere um weitere 1,0 Basispunkte auf 4,17 Prozent.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1663 -0,4% 1,1709 1,1738 +13,2%

EUR/JPY 176,00 +0,0% 175,95 173,09 +7,4%

EUR/CHF 0,9308 -0,1% 0,9314 0,9336 -0,5%

EUR/GBP 0,8699 +0,1% 0,8687 0,8715 +5,4%

USD/JPY 150,90 +0,4% 150,28 147,46 -5,1%

GBP/USD 1,3407 -0,5% 1,3481 1,3469 +7,5%

USD/CNY 7,1220 +0,1% 7,1176 7,1182 -1,3%

USD/CNH 7,1475 +0,1% 7,1431 7,1354 -2,7%

AUS/USD 0,6586 -0,4% 0,6613 0,6601 +6,5%

Bitcoin/USD 124.637,10 -0,4% 125.145,65 120.826,45 +29,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,30 61,34 -0,1% -0,04 -14,1%

Brent/ICE 65,40 65,47 -0,1% -0,07 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.971,27 3.960,25 +0,3% 11,02 +48,1%

Silber 48,43 48,53 -0,2% -0,11 +66,2%

Platin 1.398,68 1.391,69 +0,5% 6,99 +56,3%

Kupfer 5,09 5,04 +1,1% 0,06 +23,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen