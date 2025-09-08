PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 57,91 EUR ab.

Um 15:50 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,91 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 57,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.298 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 36,46 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

