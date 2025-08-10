DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag nordwärts

11.08.25 12:05 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,44 EUR 0,37 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,43 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 58,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,09 EUR. Zuletzt wechselten 11.153 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,66 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 35,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,12 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht

PayPal-Aktie: Achtung bei PayPal - diese Daten werden weitergeleitet

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen