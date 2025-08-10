PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,43 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 58,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,09 EUR. Zuletzt wechselten 11.153 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,66 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 35,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,12 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

