PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Dienstagabend an
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von PayPal konnte um 20:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 58,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 58,62 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 57,30 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 51.955 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Mit Abgaben von 15,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,092 USD je PayPal-Aktie.
PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 11.02.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,35 USD je PayPal-Aktie.
