PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 58,28 EUR zu.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,28 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,80 EUR. Bisher wurden heute 8.130 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 20,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

