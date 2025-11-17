PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 54,59 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 54,59 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,58 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 370 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 66,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 12,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 28.10.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 7,34 USD je Aktie belaufen.

