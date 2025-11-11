DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Aktie im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag stärker

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 143,02 USD.

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 143,02 USD. Bei 143,57 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,28 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 106.813 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 16,68 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,76 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 USD.

Am 09.10.2025 lud PepsiCo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

