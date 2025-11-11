DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.470 -0,2%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,08 +1,6%Gold4.132 +0,4%
Profil
Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo reagiert am Dienstagabend positiv

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 145,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
125,52 EUR 2,48 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,9 Prozent auf 145,33 USD. Bei 145,74 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 143,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 681.432 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,18 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 USD aus.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

