PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 146,48 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 146,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 357.359 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 165,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 11,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 14,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.
