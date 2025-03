Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 25,85 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:46 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 25,85 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 25,71 USD. Bei 26,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.240.718 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (24,49 USD). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,40 USD an.

Pfizer ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,59 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

