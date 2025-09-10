Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 24,74 USD ab.
Das Papier von Pfizer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 24,74 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 24,57 USD. Mit einem Wert von 24,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 546.496 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 18,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
