Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Freitagnachmittag Boden gut

24.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 24,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,32 EUR 0,06 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 24,74 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,82 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 661.651 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,17 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

