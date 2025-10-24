Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Freitagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 24,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Pfizer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 24,74 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,82 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 661.651 Pfizer-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,17 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Mit einem Zuwachs von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.
Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen