Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 24,43 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,43 USD. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,40 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,50 USD. Bisher wurden heute 1.409.978 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 19,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,37 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Pfizer.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 USD je Aktie.

