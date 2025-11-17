DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Notierung im Blick

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend im Sinkflug

17.11.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend im Sinkflug

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 2,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,79 EUR -0,14 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,2 Prozent auf 2,06 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,04 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 5.981.560 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 122,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 66,46 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Am 10.11.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,06 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 173,73 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,740 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

