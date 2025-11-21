Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1,93 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 1,93 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,94 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.208.138 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 4,58 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 57,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,10 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 10.11.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 177,06 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

