Kursentwicklung im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochabend leichter

27.08.25 20:24 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochabend leichter

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 1,63 USD ab.

Die Plug Power-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 1,63 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 1,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.542.615 Stück.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 104,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Mit Abgaben von 57,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

mehr Analysen