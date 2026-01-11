DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +0,8%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.227 +0,1%Euro1,1687 +0,4%Öl63,19 +0,3%Gold4.583 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt "Woche der Wahrheit" voraus? DAX startet am Montag kaum bewegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

POLITIK: Merz und Modi vereinbaren engere Rüstungskooperation

12.01.26 08:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
92,40 EUR 1,50 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
65,55 EUR 1,02 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.932,50 EUR 40,50 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
10,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
87,00 EUR 4,00 EUR 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Deutschland und Indien wollen ihre Kooperation im Rüstungsbereich ausbauen. Eine entsprechende Absichtserklärung der Verteidigungsministerien wurde während des Indien-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in Ahmedabad unterzeichnet.

Wer­bung

TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) soll U-Boote in Indien bauen

Verträge über konkrete Projekte wurden zunächst nicht abgeschlossen. Indien will aber in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) (thyssenkrupp) (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. Die Unterzeichnung einer Vereinbarung darüber wird in Kürze erwartet und könnte ein Türöffner für weitere Kooperationen sein.

Indien gilt nach der jüngsten Statistik des Friedensforschungsinstituts Sipri als größter Rüstungsimporteur der Welt. Zwischen 2019 und 2023 bezog das Land immer noch 36 Prozent seiner Rüstungsgüter aus Russland - auch wenn die Tendenz rückläufig ist. Deutsche Rüstungsexporte nach Indien könnten also auch die Abhängigkeit von Russland verringern.

Wer­bung

Insgesamt 27 Vereinbarungen

Insgesamt wurden am Rande der Gespräche zwischen Merz und dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi 27 Absichtserklärungen und Ankündigungen unterzeichnet - von der Zusammenarbeit beim Abbau seltener Erde über die Förderung des Hockey-Nachwuchses in beiden Ländern bis zur Anwerbung von Fachkräften für das deutsche Gesundheitssystem.

Die Anwerbung von Fachkräften aus Indien ist schon von den Vorgängerregierungen vorangetrieben worden. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Inder in Deutschland ist zwischen 2015 und 2025 nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit von knapp 25.000 auf knapp 170.000 gestiegen. Und mit knapp 60.000 kommt die größte Gruppe ausländischer Studentinnen und Studenten aus Indien./mfi/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen