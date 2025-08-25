Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,06 EUR zu.

Um 11:43 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 36,06 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,19 EUR zu. Bei 36,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.445 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Aktie aus.

