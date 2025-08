Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 34,39 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,39 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,37 EUR nach. Bei 34,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.918 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 12,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 189,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

