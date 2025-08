Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 34,93 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 34,93 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,94 EUR. Mit einem Wert von 34,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.848 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,02 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR gegenüber 3,49 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

