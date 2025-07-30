Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz reagiert am Donnerstagmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 35,72 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 35,72 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,79 EUR an. Bei 35,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.960 Porsche Automobil vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 16,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 14,73 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 189,78 Prozent verringert.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

