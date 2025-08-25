DAX23.737 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
Notierung im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Montagmittag Boden gut

08.09.25 12:06 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 36,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,37 EUR 0,07 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,41 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.570 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 19,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
