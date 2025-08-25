Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,33 EUR.

Mit einem Kurs von 36,33 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,62 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.088 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

