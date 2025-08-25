DAX23.716 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.683 +0,4%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,01 +1,2%Gold3.641 +0,1%
Porsche Automobil vz im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

09.09.25 16:09 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,15 EUR 0,13 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 36,33 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,62 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.088 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

