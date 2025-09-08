DAX23.725 -0,3%ESt505.366 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

09.09.25 09:24 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,97 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,56 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,60 EUR. Bei 36,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.597 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 14,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 16,68 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,13 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

