Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,96 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 35,96 EUR. Bei 35,96 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 5.074 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

