Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 36,29 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 36,29 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 35,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 130.117 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins