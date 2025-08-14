DAX24.428 +0,2%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.900 +0,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Mittag Boden gut

15.08.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,87 EUR 0,09 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 36,91 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,07 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.504 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 13,40 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 17,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz -1019000000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 189,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,91 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

