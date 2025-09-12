DAX23.783 +0,4%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,21 +0,5%Gold3.644 ±0,0%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag freundlich

15.09.25 09:29 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,42 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,42 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,46 EUR. Zuletzt wechselten 13.923 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 19,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 9,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

