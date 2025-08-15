Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Montagmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 36,25 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 36,25 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,25 EUR aus. Bei 36,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.219 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. 17,57 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung